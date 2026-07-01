Jornadas de trabajo largas, tensas y por momentos angustiantes. Para los equipos de rescate no hay pausas. Provenientes de diferentes países, los equipos de rescate comparten un mismo lenguaje: la prisa y la determinación. Pero por momentos incluso ellos no pueden evitar conmoverse ante la devastación.

“Los terremotos en Venezuela han provocado una devastación muy cab…, en Caracas, en el municipio de Chacao, es una situación muy similar a la que ocurrió en los terremotos de Turquía en 2023”, donde el 6 de febrero de ese año murieron más de 53 mil personas y hubo 107 mil heridos.

Expuso que hasta las primeras horas del martes, en esa zona de Caracas, los Topos Azteca rescataron 20 cuerpos de personas que se encontraban entre los escombros de la zona conocida como Palos Grandes, una urbanización en la capital venezolana con edificios habitacionales que no soportaron los dos terremotos simultáneos.

“Estamos ante un escenario terrible”, lamenta el rescatista de 80 años, mientras toma un respiro tras una jornada coordinando las brigadas de Topos Azteca que laboran en Caracas, en La Guaira y en la zona de Playa Los Cocos”.

“Tengo tres grupos trabajando en cada una de estas poblaciones, pero están llegando más brigadas de Topos Azteca de otros países. De Brasil, de Panamá, de Argentina -que ya están aquí trabajando- y de Estados Unidos. Tenemos representación en Venezuela de ocho países y vienen más”, comentó.

Incansable, el veterano rescatista mexicano que inició sus labores hace 41 años buscando víctimas entre los escombros del sismo de 1985 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, es líder de miles de hombres y mujeres en varios países que han acudido a terremotos, huracanes y otras tragedias en más de 30 países.

Después de recibir suero, para recuperarse, en medio de la tragedia, aún sonríe, bromea al decir que lo picaron varias veces los servicios médicos de rescate, porque pensaron “que estaban practicando con muerto fresquecito”.

“Nos estamos moviendo de La Guaira hacia Chacao, en Caracas. Ando viendo a los compañeros para que todo el mundo ande bien. Cada uno de los tres grupos tiene buenos liderazgos”, expone Méndez.

“Soy el rescatista más viejo a nivel mundial activo. Tengo el compromiso con el pueblo venezolano de cumplir hasta el último momento. Los mexicanos tenemos palabra. Ya había estado acá en Cumaná en el terremoto hace 20 años y también en la Tragedia de Vargas, en la costa venezolana, en 1999”, recordó.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ya alcanzó las mil 943 personas y la de heridos a 10 mil 571, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también seis mil 461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13 mil 400 y 13 mil 500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, pidió.

Con información de El Universal

UdeG abre centro de acopio para víctimas del sismo

La Universidad de Guadalajara (UdeG) habilitará a partir de hoy un centro de acopio en la Rambla Cataluña para recolectar productos de higiene personal y de limpieza, además de alimentos no perecederos, para las personas damnificadas por los terremotos que afectaron a Venezuela.

El espacio, ubicado en Rambla Cataluña, a un costado del Museo de las Artes (MUSA), operará de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Entre los artículos que se recibirán se encuentran insumos para curaciones y primeros auxilios, alimentos no perecederos enlatados, artículos de limpieza e higiene personal, así como material para remoción de desechos y escombros como palas, carretillas, guantes de seguridad, entre otros.

“Quiero llevarme a mi hijo tal y como esté”

Aurora Rodríguez lleva durmiendo varios días afuera de su casa destruida en La Guaira, el Estado más devastado por los terremotos en Venezuela, a la espera de que rescaten a su hijo vivo o muerto, cuando en el país miles de personas trabajan contrarreloj para hallar a más sobrevivientes a casi una semana del desastre.

Cuenta que su hijo, de 25 años, quedó atrapado en la casa con sus mascotas en el momento del doble terremoto del pasado miércoles, pero ella logró eludir el desastre porque estaba en su lugar de trabajo.

“Mi hijo estaba acompañado de 12 gatitos y cinco perritos. Ese día (del terremoto) sacamos ilesa a una perrita que siempre estaba con él. Logré sacar cinco gatitos míos que salieron completamente ilesos; una la saqué muerta”, detalla Rodríguez.

La mujer, de 52 años, indica que ella ha tratado de remover los escombros para tratar de rescatar a su hijo, pero reconoce que ya hizo lo que pudo y pide que trasladen al lugar maquinaria para sacar lo más pesado.

“Yo no soy la única, hay muchos dolientes, muchas familias con sus familiares enterrados. Pero yo quiero llevarme a mi hijo”, subraya.

Varias veces ha llamado a su hijo para hallar signos de vida. Ya no le importan sus pertenencias, solo quiere a su hijo “tal y como esté”.

CT