Tras darse a conocer la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció en un video difundido por medios oficiales, en el que hizo un llamado a la calma y pidió a la población no “facilitarle las cosas al enemigo terrorista”.

En su mensaje, emitido mientras se encontraba rodeado de elementos militares y policiales, Cabello aseguró que el operativo llevado a cabo por Estados Unidos constituye “un ataque contra la República Bolivariana de Venezuela” y forma parte de una agresión directa contra el país.

El funcionario exhortó a la población a mantener la serenidad tras lo que calificó como ataques realizados “cobardemente” durante la madrugada. “Desde aquí hago un llamado a la calma a nuestro pueblo. Confíen en la dirigencia del alto mando político y militar que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó”, expresó.

Cabello informó que un contingente de militares y ciudadanos organizados se encuentra desplegado en distintos puntos del país y preparado para responder ante cualquier intento de incursión terrestre. Asimismo, calificó la acción como un ataque “artero y vil”, ejecutado contra un pueblo que, dijo, se encontraba descansando durante la madrugada.

El ministro sostuvo que, pese a las 28 semanas de amenazas previas, el ataque con misiles y bombas sólo se concretó de manera parcial en sus objetivos psicológicos. De acuerdo con su balance, el país se mantiene en una situación de calma operativa, atribuida a la resistencia de hombres y mujeres que patrullan las ciudades.

Cabello también se sumó a las peticiones realizadas por otros representantes del gobierno de Maduro y llamó a los organismos internacionales a fijar una posición clara frente al bombardeo de edificios residenciales.

Hasta el momento, no está claro quién se encuentra al frente del gobierno venezolano tras la detención de Maduro.

Donald Trump anunció que dará una rueda de prensa el día de hoy en su residencia en Mar-a-Lago en donde proporcionará más detalles sobre la operación y sobre Nicolás Maduro. Se espera que la aparición del mandatario sea cerca de las 10:00 am tiempo del centro de México.

CT