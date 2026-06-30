Las labores de búsqueda y rescate para localizar sobrevivientes continúan este martes en Venezuela, c uando ya se cumplen seis días del doble terremoto que ha dejado al menos mil 719 personas fallecidas, en su mayoría debido al derrumbe de numerosos edificios.

En el estado de La Guaira, la zona más afectada por la catástrofe, equipos de rescate nacionales e internacionales mantienen una intensa carrera contra el tiempo para encontrar personas con vida entre los escombros. Sin embargo, conforme avanzan las horas, las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen cada vez más.

Un grupo de rescatistas de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica Chile y México continúa esta mañana con las tareas de sacar al vigilante de un edificio residencial de la localidad de Catia La Mar que quedó atrapado en el tercer nivel del sótano tras los temblores del pasado miércoles .

La operación comenzó hace 24 horas con la esperanza de concluir en tres, pero el proceso se ha alargado por la presencia de una viga, según reveló a EFE el equipo de especialistas.

La ONU está coordinando a más de 2 mil rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los seísmos de magnitud 7. 2 y 7. 5 del 24 de junio.

Suman mil 719 personas fallecidas tras terremotos en Venezuela

Según las últimas cifras oficiales ofrecidas este lunes, los muertos por el desastre ascienden a al menos a mil 719 y la de heridos a 5 mil 4, mientras que las personas damnificadas son 15 mil 866 y hay 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total".

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

El Metro de Caracas informó este martes de que ha retomado su servicio después de suspenderlo la víspera por una potente replica de magnitud 4. 6 a primeras horas del día.

"La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda las infraestructuras, vía férreas y sistemas eletromecánicos", asegura Metro Caracas.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos, alertó este martes de que la situación humanitaria en las zonas afectadas "se ha deteriorado rápidamente".

Afirmó que se observa "una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada".

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NA