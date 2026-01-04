Delcy Rodríguez propone a EU una agenda de cooperación tras la captura de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, extendió este domingo una invitación formal al Gobierno de Estados Unidos para trabajar de manera conjunta en una “agenda de cooperación”, en un contexto marcado por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro y por las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien confirmó que su país mantiene comunicación con la dirigencia chavista.

“Extendemos la invitación al Gobierno de los EU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, señaló Rodríguez en un comunicado difundido a través de Telegram, el cual firmó como presidenta encargada, pese a que hasta ahora no se ha realizado una ceremonia pública de juramentación.

El pronunciamiento se dio luego de que Rodríguez encabezara un Consejo de Ministros, acompañada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de acuerdo con imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Un día antes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada tras la captura de Maduro, sin especificar la fecha del acto de juramentación. El Parlamento venezolano, instancia ante la cual debe rendir protesta el jefe del Ejecutivo, tampoco ha realizado una convocatoria pública para dicha ceremonia.

En su mensaje, Rodríguez reiteró la vocación de paz del país sudamericano y afirmó que Venezuela aspira a desarrollarse sin amenazas externas, dentro de un marco de respeto y cooperación interalnacion.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió.

La funcionaria también expresó su aspiración de que Venezuela se consolide como una “gran potencia” en la que todos los ciudadanos puedan convivir y desarrollarse plenamente. “Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, subrayó.

Las declaraciones de Rodríguez se producen luego de que este domingo Donald Trump exigiera a la dirigencia venezolana “acceso total” al país, especialmente en lo referente a recursos naturales, y revelara que su administración analiza la posibilidad de reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, afirmó Trump. Al ser cuestionado sobre a qué otras “cosas” se refería, el mandatario estadounidense mencionó las infraestructuras, al señalar que “las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo”.

“Estamos a cargo”, sostuvo Trump, quien al anunciar la captura de Maduro reiteró que Venezuela será gobernada por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición. Además, en una entrevista concedida este domingo al semanario The Atlantic, advirtió que si Rodríguez “no hace lo correcto”, podría enfrentar un futuro “peor” que el del propio Maduro.

