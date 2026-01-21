María Corina Machado intensificó su búsqueda de respaldo regional al reunirse este martes en Washington con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, para analizar vías que permitan a Venezuela avanzar tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

En un comunicado difundido, la líder opositora calificó el encuentro como “muy productivo” y señaló que coincidieron en la necesidad de iniciar la reinstitucionalización democrática del país. Machado reiteró su compromiso de impulsar una transición con bases institucionales claras.

La dirigente también afirmó que una “Venezuela libre” reingresará al Sistema Interamericano, conjunto de instituciones y normas en el marco de la OEA que fue abandonado por el chavismo. Por su parte, Ramdin aseguró en una publicación en X que la OEA está lista para brindar apoyo en beneficio del pueblo venezolano y que seguirá monitoreando de cerca los acontecimientos, en coordinación con líderes de la región, para evaluar los siguientes pasos.

El secretario general se pronunció sobre la situación de los presos políticos y pidió a las autoridades venezolanas facilitar, lo antes posible, la liberación total de todas las personas detenidas arbitrariamente como primer paso.

