Este miércoles, el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó que ha llegado una invitación dirigida al Papa León XIV para que el estado participe en la Junta de la Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La propuesta se está estudiando.

"Nosotros también hemos recibido esta invitación. El Papa la ha recibido y estamos viendo qué hacer", declaró Parolin a preguntas de los periodistas a la entrada de un acto en Roma.

El cardenal precisó que la propuesta está siendo evaluada y subrayó que la cuestión requiere "un poco de tiempo" antes de ofrecer una respuesta oficial.

La Junta de la Paz es el nuevo organismo internacional liderado por la administración de Trump para supervisar la resolución de conflictos internacionales y que, según sus promotores, aspira a funcionar como un posible sustituto del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque inicialmente fue concebida para el alto el fuego en Gaza, el presidente estadounidense pretende ampliar sus competencias globales.

Respecto a las condiciones de ingreso, Parolin aclaró que la participación del Vaticano excluiría cualquier contribución económica, al señalar que la Santa Sede "no está en condiciones de hacerlo".

Esta precisión llega después de que un alto funcionario de la Administración Trump indicara que la aportación de mil millones de dólares para integrarse en el organismo tiene carácter "voluntario".

Preguntado por las actuales fricciones entre Estados Unidos y Europa, Parolin advirtió de que estas "no son saludables" y generan un clima que "agrava la situación internacional, que de por sí es grave".

"Yo creo que lo importante sería eliminar las tensiones, discutir los puntos que son controvertidos, pero sin entrar en polémica y sin generar tensiones", añadió el jefe de la diplomacia vaticana".

