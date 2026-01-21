El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles 21 de enero en el Foro de Davos (Suiza) que las conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania "se encuentran en un punto decisivo" y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían "estúpidos".

"Creo que (Volodímir Zelenski y Vladímir Putin) han llegado a un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo y, si no lo hacen, son estúpidos", dijo.

Ante los líderes políticos y económicos que participan en el Foro de Davos, el mandatario estadounidense subrayó que existe "un odio tremendo" entre ambos y volvió a insistir en la necesidad de alcanzar la paz para "salvar millones de vidas".

No obstante, Trump aseguró que los dos mandatarios quieren alcanzar un acuerdo, e incluso se atrevió a aventurar que están "razonablemente cerca".

"Creo que puede decir que estamos razonablemente cerca", dijo.

Trump, que dijo que hoy se reuniría con Zelenski, quien anunció que no acudiría a Davos, aseguró que lo que ha ocurrido es que, en ocasiones, Estados Unidos alcanza un acuerdo con Rusia y Ucrania lo rechaza y que en otras su Administración establece una condiciones con Kiev y Moscú no las acepta.

"Estoy tratando con el presidente (Vladímir) Putin y él quiere llegar a un acuerdo, creo. Estoy tratando con el presidente Zelenski y creo que él quiere llegar a un acuerdo, me reuniré con él hoy. Quizás esté entre el público en este momento", afirmó en el Foro de Davos, después de que Zelenski explicara que no había viajado a Suiza y permanecía en Kiev con el fin de gestionar la crisis energética provocada por los últimos ataques rusos.

Poco después de las palabras de Trump, Dmitró Litvin, asesor de comunicaciones del jefe de Estado, insistió en que Zelenski estaba en Kiev.

El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse mañana en Moscú con Putin para reconducir las negociaciones de paz en Ucrania.

Witkoff, que se encuentra en Davos, viajará el jueves a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya le acompañó en su última reunión en el Kremlin.

