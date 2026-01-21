Trump iniciará giras semanales por EU para impulsar las elecciones de medio mandato

La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente estadounidernse, Donald Trump, realizará viajes semanales por el país con el objetivo de participar activamente en la campaña rumbo a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso.

El primer recorrido está programado para la próxima semana en Iowa, un estado de gran relevancia política, pues ahí comienzan las primarias presidenciales cada cuatro años , en el mes de enero.

De acuerdo con la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el mensaje que Trump ofrecerá en Iowa estará enfocado en temas de economía y energía.

A partir de entonces, Trump llevará a cabo viajes semanales por el país y los miembros de su Gobierno también incrementarán su presencia en distintos puntos del territorio estadounidense, añadió Wiles.

El pasado diciembre, la jefa de Gabinete ya adelantó que Trump tiene previsto implicarse activamente en la campaña de las elecciones de medio mandato , como si se tratara de los comicios presidenciales de 2024, en los que derrotó a la demócrata Kamala Harris.

El mandatario planea además celebrar una gran Convención Republicana antes de las elecciones de medio mandato, similar a la que se organiza para la nominación del candidato presidencial .

El 3 de noviembre, los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir a 36 gobernadores y cargos locales.

Para Trump, se trata de unas elecciones clave que determinarán la segunda mitad de su segundo y último mandato, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.

Los demócratas, por su parte, han intensificado las críticas contra la Administración de Trump por el elevado coste de la vida, incluida la vivienda y la sanidad, un asunto que ha generado malestar incluso entre sectores de la base del propio presidente , que le reprochan haber dedicado demasiado tiempo de su primer año de mandato a asuntos internacionales.

