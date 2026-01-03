Sábado, 03 de Enero 2026

Venezuela: Gobierno de Maduro denuncia "gravísima agresión militar" de Estados Unidos

Por: El Informador

El Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, denunció este sábado una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

Este acto ha sido señalado como una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas, con especial énfasis en los artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

En su mensaje, el gobierno de Maduro aseguró que la intención de Donald Trump es quedarse con el petroleo y los minerales de Venezuela, por lo que califica el altercado como un intento de quebrar la fuerza política de la Nación.

