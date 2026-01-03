Venezuela: Gobierno de Maduro denuncia "gravísima agresión militar" de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, denunció este sábado una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

Este acto ha sido señalado como una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas, con especial énfasis en los artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

En su mensaje, el gobierno de Maduro aseguró que la intención de Donald Trump es quedarse con el petroleo y los minerales de Venezuela, por lo que califica el altercado como un intento de quebrar la fuerza política de la Nación.

En momentos más información.

