Niño de 11 años muere de rabia, días antes despertó con un murciélago en la boca

Un niño de 11 años falleció a causa de la rabia luego de contraer el virus presuntamente tras el contacto con un murciélago. De acuerdo con los primeros reportes, el menor despertó días antes con el animal en la boca, un hecho que inicialmente no pareció representar un riesgo, pero que derivó en una infección que resultó mortal. El caso ha puesto nuevamente la atención sobre la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier exposición a murciélagos u otros animales que puedan transmitir esta enfermedad.

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De acuerdo con un informe publicado en la Revista de la Asociación Médica Canadiense (CMAJ) el incidente sucedió en el verano de 2024 en el norte de Ontario, cuando una familia se encontraba pasando el tiempo dentro de unas cabañas, fue cuando el menor estaba dormido que sintió que algo estaba sobre su rostro, despertó y se percató que un murciélago estaba sobre sobre su boca y nariz. El padre atrapó y retiró al animal usando una olla y posteriormente lo liberó.

Como el niño no presentó mordeduras, rasguños, ni algún malestar en particular al momento, así como el murciélago tampoco presentó un comportamiento agresivo o extraño, dejaron pasar la situación, creyendo que no había sucedido algo grave.

Sin embargo, 19 días después del suceso el infante comenzó a presentar malestares como hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de la cara, seguida de hinchazón facial y pérdida de apetito. Fue llevado al hospital y el primer diagnostico que le dieron fue que se trataría de una posible parálisis de Bell y le dieron tratamiento para el herpes.

Días después los malestares se intensificaron y comenzó con dificultades para tragar y vómitos, lo que lo derivó a la sala de urgencias, y en el examen que le realizaron se percataron que tenía úlceras en las encías y una leve afectación de un nervio en el labio derecho, aunque fue enviado a casa con un segundo diagnóstico presuntivo de gingivoestomatitis herpética.

Al día siguiente el infante regresó al hospital con más complicaciones; dificultad para hablar, fiebre, confusión y alucinaciones visuales. Horas después fue ingresado e intubado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), donde los especialistas comenzaron a considerar una causa distinta.

“Cuando vimos al paciente en la UCIP, sospechamos que era rabia”, dijeron los médicos.

Realizaron una prueba PCR que confirmó el diagnostico de rabia el cuarto día de hospitalización. De igual forma la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria identificó una variante del virus de la rabia asociada a murciélagos. El niño falleció 17 días después de haber sido hospitalizado.

¿Cuáles son los riesgos entre contacto entre humanos y murciélagos?

El mayor riesgo del contacto con murciélagos es la transmisión de zoonosis. Su mordedura o arañazo puede transmitir el virus de la rabia, que es letal. Además, sus excrementos (guano) pueden contener hongos que causan histoplasmosis al inhalarse, y son reservorios naturales de otros virus graves.

Rabia: Es la amenaza más grave. Las mordeduras suelen ser diminutas y pueden pasar desapercibidas (especialmente si ocurren mientras la persona duerme). Si existe el menor riesgo de contacto, debe lavarse la zona con abundante agua y jabón y buscar atención médica de emergencia para recibir profilaxis.

Histoplasmosis: Infección respiratoria causada por la inhalación de esporas del hongo Histoplasma, que crece en los excrementos acumulados de murciélagos.

Transmisión de otros virus: Los murciélagos actúan como reservorios naturales de diversos patógenos, incluyendo filovirus (como el Ébola o Marburgo) y coronavirus, los cuales pueden propagarse si se altera su hábitat o mediante el consumo de animales silvestres.

KR