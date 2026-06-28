Venezuela actualiza cifra de fallecidos a mil 450 tras los terremotos del miércoles

Este domingo 28 de junio, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, actualizó la cifra de fallecidos a mil 450 personas muertas.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a mil 450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El legislador indicó que hay 3 mil 150 personas heridas, pese a que el sábado reportó un total de 3 mil 238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

Además, dijo que 12 mil 721 familias están damnificadas.

Rodríguez sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y mil 645 estructuras "de otra índole".

Igualmente, explicó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

También dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2 mil 624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Sobre los voluntarios, Rodríguez apuntó que se han registrado 7 mil 876 personas en el Poliedro de Caracas lo que, a su juicio, ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

El diputado anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que estén presentando cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, producto del terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esa situación.

En redes sociales son constantes las publicaciones de fotografías y datos de personas que no han sido localizadas tras el terremoto, la mayoría de ellas vistas por última vez en La Guaira.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores, según informó Prensa Presidencial.

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OB