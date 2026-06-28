Cuando Venezuela aún intenta recuperarse de los devastadores terremotos que sacudieron al país la semana pasada, una nueva emergencia golpea a la población. Intensas lluvias registradas este domingo provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas en el estado Portuguesa, ocasionando inundaciones, daños en la infraestructura y la evacuación preventiva de decenas de familias.

Las precipitaciones más intensas se concentraron en el municipio Unda, donde las autoridades de Protección Civil mantienen activos los operativos de monitoreo y atención debido al riesgo de nuevas crecidas.

Lluvias torrenciales desbordan ríos y quebradas

La situación más crítica se registra en la localidad de Chabasquén, donde en menos de ocho horas se acumularon 114 milímetros de lluvia, de acuerdo con los reportes oficiales.

El volumen de agua provocó el crecimiento de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, además del desbordamiento de las quebradas Comando de la Guardia, Los Güedez y La Escuelita 3.

Como consecuencia, varias calles, viviendas y sectores del casco urbano quedaron inundados, afectando la movilidad y generando daños materiales.

Colapsa puente y deja incomunicada a una parroquia

Las fuertes lluvias también causaron severas afectaciones en la infraestructura vial del Estado.

Las autoridades informaron el colapso parcial de un puente ubicado sobre la Troncal 007, una importante vía de comunicación que enlaza diversas poblaciones de Portuguesa con el estado Lara.

El daño dejó incomunicada por vía terrestre a la parroquia Peña Blanca, mientras el tránsito fue suspendido en ese tramo para permitir las inspecciones técnicas y evitar accidentes.

También reportan daños en escuelas e inmuebles

Además del colapso del puente, las lluvias ocasionaron inundaciones en la avenida 24 de Julio, afectaciones en instituciones educativas del sector Villa Esmeralda y daños materiales en una iglesia ubicada en el sector El Puente.

Las autoridades continúan realizando recorridos para evaluar el impacto de las inundaciones y determinar el alcance de las afectaciones en viviendas, servicios e infraestructura pública.

Evacúan familias ante el riesgo de nuevas crecientes

Debido al incremento en el nivel de los ríos y quebradas, funcionarios de Protección Civil implementaron evacuaciones preventivas en las zonas consideradas de mayor riesgo.

Las familias que habitaban el sector La Recta fueron trasladadas a un gimnasio habilitado como refugio temporal, donde reciben atención mientras disminuye el peligro.

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���� Las inundaciones generalizadas han dañado estructuras en Monseñor José Vicente de Unda, Venezuela, tras fuertes lluvias; se desconoce el número de personas afectadas. pic.twitter.com/vwOyI3eFw0 — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) June 28, 2026

Los organismos de emergencia también esperan el arribo de maquinaria pesada para retirar lodo, piedras y escombros acumulados en calles y caminos afectados por las lluvias.

Venezuela enfrenta una doble emergencia

Las inundaciones ocurren apenas unos días después de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que dejaron miles de personas afectadas en distintas regiones del país.

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y recuperación tras los sismos, las lluvias representan un nuevo desafío para las autoridades y los equipos de emergencia, que ahora deben atender de manera simultánea las consecuencias de ambos fenómenos.

Autoridades piden evitar las zonas afectadas

Protección Civil exhortó a la población a evitar la circulación por la Troncal 007 y otras carreteras rurales afectadas por las lluvias hasta que concluyan las evaluaciones de seguridad.

Asimismo, pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas y provocar nuevos desbordamientos, deslaves o afectaciones en comunidades cercanas a ríos y quebradas.

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