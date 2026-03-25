Venezolano demanda a EU por 1.3 mdd por deportarlo a cárcel salvadoreña

Un ciudadano de Venezuela presentó una demanda por 1.3 millones de dólares contra EU tras haber sido deportado el año pasado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en un caso que podría sentar precedente para otros migrantes trasladados a terceros países.

El demandante, Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, interpuso la acción legal al asegurar que durante la administración del presidente Donald Trump se vulneró su derecho al debido proceso, al ser presuntamente identificado de manera errónea como integrante de una pandilla y trasladado de forma ilegal a un centro penitenciario fuera del territorio estadounidense.

En declaraciones al medio, el joven señaló que su objetivo no es regresar a EU, sino limpiar su reputación tras lo ocurrido. “Quiero demostrar quién soy y explicar lo que me sucedió. Cuando la gente te señala, resulta muy difícil revertir esa imagen”, expresó.

¿Por qué este caso es importante?

El caso ha generado atención por tratarse del primer venezolano deportado a un tercer país que busca una compensación económica por los presuntos daños ocasionados, en medio del debate sobre las políticas migratorias y sus implicaciones legales a nivel internacional.

León Rengel fue uno de los varios cientos de hombres venezolanos deportados por EU al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, donde permanecieron incomunicados, tras ser señalados como criminales “extremadamente peligrosos”

“Lo que les ocurrió a los venezolanos enviados al Cecot podría sucederle a cualquiera, a cualquier migrante en este país” , subrayó. El inmigrante fue enviado de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros en julio de 2025 pactado por la Administración Trump y el entonces Gobierno de Nicolás Maduro.

¿Por qué se detuvo a Rangel?

León Rengel entró a EU en junio de 2023, tras haber obtenido una cita por la aplicación CBP One, una iniciativa establecida por el expresidente Joe Biden (2021-2025) para lidiar con la oleada de solicitantes de asilo.

Cuando fue detenido en marzo del año pasado en Irving (Texas), el venezolano estaba esperando una audiencia en la corte de inmigración programada para el año 2028 y contaba con una solicitud activa para el Estatus de Protección Temporal (TPS), según documentos judiciales.

La demanda sostiene que los agentes ignoraron la documentación migratoria que confirmaba que él se encontraba legalmente en EU y, en su lugar, justificaron su detención alegando que los tatuajes en su cuerpo supuestamente lo vinculaban con el Tren de Aragua, una organización transnacional catalogada por el Gobierno Trump como una "organización terrorista".

Además, la querella legal alega que fue engañado al ser enviado al Cecot, donde sufrió abusó físico y psicológico. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) y el Fondo de Defensores de la Democracia (Democracy Defenders Fund) presentaron una queja legal en junio del año pasado alegando que León Rengel había sido deportado sin justificación ni el debido proceso.

TG