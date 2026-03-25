Legislador de EU truena contra el Pentágono; lo acusa de ocultar detalles sobre Irán

Mike Rogers, un legislador republicano que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunció este miércoles 25 de marzo del 2025 que el Pentágono ha evitado detallar sobre las operaciones militares previstas en Medio Oriente en medio de la cuarta semana de guerra contra Irán.

¿De qué acusó Mike Rogers al Pentágono en medio de la guerra contra Irán?

"Queremos saber más sobre lo que está sucediendo, cuáles son las opciones y por qué se están considerando", dijo a la prensa el legislador de Alabama, considerado como un republicano influyente por su posición en el comité que fiscaliza a las Fuerzas Armadas.

Rogers agregó que "simplemente no estamos obteniendo suficientes respuestas a esas preguntas", estalló.

¿Por qué se le pidió información al Pentágono sobre Irán?

El disgusto del veterano republicano sucede después de una sesión informativa clasificada con altas autoridades del Departamento de Guerra, donde los legisladores esperaban recibir detalles del despliegue de dos mil paracaidistas del Ejército ordenado por el Pentágono este martes.

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"Solo queríamos que nos dijeran cuál es el plan, y no obtuvimos ninguna respuesta. Entiendo que no pueden, ni deben, darnos detalles operativos específicos. Pero, en general, deberíamos poder obtener más información de la que nos están dando", puntualizó Rogers.

Durante la rueda de prensa, otros republicanos que acompañaban a Rogers, como Ryan Mackenzie, destacaron su preocupación por un posible despliegue de "tropas en el terreno" y terminaron deseando que el envío de miles de paracaidistas no sea más que una medida de presión para que Irán libere finalmente el estrecho de Ormuz.

JM

