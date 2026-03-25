Donald Trump dice que Irán quiere pactar, pero lo niega por "miedo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 25 de marzo del 2026 que Irán quiere llegar a un acuerdo pero que lo niegan por temor a "ser asesinados por su propia gente" y que también temen ser "asesinados" por Estados Unidos.

¿Cuáles fueron las nuevas y polémicas declaraciones de Donald Trump sobre Irán?

Trump insistió en que la República Islámica desea llegar a un acuerdo, pero que por temor a ser asesinados lo niegan en público. Estas polémicas declaraciones tuvieron lugar durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso que se desarrolla en la estación Union Station de Washington.

"Temen ser asesinados por su propia gente, y también temen ser asesinados por nosotros", precisó el mandatario.

La declaración de Trump surge después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmara que el intercambio de mensajes con Washington por medio de mediadores "no significa negociaciones con Estados Unidos".

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¿Qué se sabe de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente?

Este miércoles, Irán habría rechazado una propuesta de 15 puntos que Estados Unidos presentó para acabar con la guerra por considerarla excesiva.

Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.

Durante su intervención, Trump se quejó de la cobertura mediática de la guerra debido a que se han publicado diferentes reportes y análisis que cuestionan su visión triunfalista sobre el conflicto que se ha extendido por casi un mes.

JM

