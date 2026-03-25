Estados Unidos afirma que ha atacado más de 10 mil objetivos en Irán durante la guerra

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, aseguró este miércoles que las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10 mil objetivos militares en Irán desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, en una nueva actualización sobre el desarrollo de la guerra en Medio Oriente.

¿Qué dijo el almirante Brad Cooper sobre los ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán?

En un mensaje en video de tres minutos, Brad Cooper indicó que los bombardeos han dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones iraníes dedicadas a la producción de misiles, drones y armamento naval, así como parte significativa de sus astilleros.

El alto mando, cuyas declaraciones fueron recabadas por la agencia EFE, sostuvo que estas operaciones han reducido de forma considerable la capacidad militar de Irán en varios frentes estratégicos, aunque no ofreció detalles específicos sobre la localización de los ataques ni sobre el estado actual de las fuerzas iraníes.

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Cooper tampoco precisó cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto, en medio de la creciente incertidumbre sobre la evolución de la ofensiva y sus posibles implicaciones en la región de Oriente Medio.

¿Qué se sabe de una posible apertura en el estrecho de Ormuz?

Por otro lado, el almirante evitó referirse a nuevos esfuerzos para reabrir completamente el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave para el comercio energético mundial, que Irán mantiene de facto cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo comercial.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

JM

