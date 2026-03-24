Este martes por la mañana se reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió su voto en los comicios de 2026. Lo hizo a través de correo, un mecanismo electoral ampliamente criticado por el político por su presunto potencial de fraude y que ha buscado eliminar del sistema electoral del país.

El mandatario aseguró este mismo lunes en Memphis que "el voto por correo es sinónimo de fraude electoral por correo" y añadió "yo lo llamo fraude electoral por correo, y tenemos que hacer algo al respecto".

Pese a estas declaraciones, Trump envió su papeleta por correo a principios de este mes desde su complejo turístico Mar-a-Lago en el Condado de Palm Beach, según los registros del sitio web del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, tal y como publica el medio estadounidense The Hill.

La votación de Florida tenía como objetivo elegir entre la demócrata Emily Gregory y el republicano Jon Maples por el escaño en la Cámara de Representantes que dejó vacante el republicano Mike Caruso.

La Casa Blanca resta importancia al suceso

Fuentes de la oficina de prensa de la Casa Blanca declararon a The Hill que el hecho de que Trump votara por correo no tenía importancia, porque "todo el mundo sabe" que participa en las elecciones de Florida.

Sin embargo, el presidente mostró una actitud pública beligerante contra este método de votación y lo intensificó en 2020, cuando más estadounidenses votaron por correo por la pandemia de la COVID-19.

Trump atribuyó parte de su derrota ese mismo año al voto por correo, al que calificó habitualmente como "fraudulento".

El sistema de votación es, antes de las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, objeto de discusión política.

El Senado debate desde hace una semana la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America Act) que exigiría a los estadounidenses presentar una prueba de ciudadanía para registrarse para votar y se ha convertido en prioridad política para Trump.

Los demócratas se oponen a este cambio legislativo que, según sostienen, tendría como objetivo dejar a grandes grupos sociales sin acceso a las urnas, por lo que tiene pocas posibilidades de salir adelante.

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OB