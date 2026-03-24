Exdiplomático francés bajo la lupa por vínculos con el caso Epstein

La sede en París del banco Edmond de Rothschild fue objeto de un registro el pasado viernes, como parte de una investigación abierta en Francia por presuntos vínculos entre un exdiplomático —que también trabajó en la entidad— y el caso Epstein, según informó este martes la Fiscalía Nacional Financiera.

El implicado es Fabrice Aidan, cuyo nombre figura en los llamados “papeles de Epstein” durante su etapa en la misión francesa ante Naciones Unidas. Posteriormente, Aidan trabajó en el banco Rothschild y en la empresa energética Engie, que decidió suspenderlo en enero pasado cuando su relación con el escándalo salió a la luz.

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La Fiscalía indicó en un comunicado que mantiene abierta una investigación por "corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad con ese delito".

En esos papeles el nombre de Aidan aparece en varias ocasiones por haber hecho favores al empresario y criminal sexual estadounidense entre 2010 y 2017 y por haberle transmitido informaciones diplomáticas.

Epstein, que pasaba varias semanas al año en la capital francesa, donde tenía un lujoso apartamento cerca del Arco del Triunfo, dejó rastro en Francia de sus actividades, lo que ha motivado la apertura de dos investigaciones.

El Ministerio de Exteriores, en el que trabajó Aidan, alertó de esos hechos a la Fiscalía, para tratar de determinar si se habían cometido delitos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó hace unos meses que se investigarían, por un lado, las posibles derivas de delitos sexuales que aparecen en los papeles de Epstein y, por otro, ramificaciones económicas y financieras que quedarían en manos de la Fiscalía Nacional Financiera.

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NA