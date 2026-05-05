Trump se reunirá con Lula da Silva en medio de tensiones con Brasil por aranceles

El presidente Donald Trump recibirá este jueves 07 de mayo del 2026 a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir asuntos compartidos en materia de economía y seguridad, informó un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato sobre una reunión que no ha sido anunciada oficialmente.

El izquierdista Lula y Trump han tenido una relación con altibajos desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca el año pasado.

Trump ordenó aranceles elevados sobre las importaciones brasileñas y ha presionado a las autoridades de la nación sudamericana debido al juicio y condena del expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado.

Washington impuso en julio un arancel del 40% sobre los productos brasileños, además de un aumento arancelario previo del 10%. Trump justificó la medida señalando que las políticas de Brasil y el procesamiento penal de Bolsonaro constituían una emergencia económica.

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Pero Trump flexibilizó posteriormente los aranceles sobre Brasil como parte de su intento por reducir los costos para los consumidores estadounidenses.

Trump y Lula comenzaron a enmendar su relación durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado y un mes después sostuvieron su primer encuentro privado en Malasia, seguido de varias conversaciones telefónicas.

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Bolsonaro fue acusado de ser el autor intelectual de un plan para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante Lula, acusaciones similares a las que enfrentó Trump después de que una turba de sus partidarios irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos en 2021 para impedir la certificación del triunfo electoral del demócrata Joe Biden.

El mes pasado, Lula -de 80 años y quien busca reelegirse en octubre- salió en defensa del papa León XIV en medio de una serie de ataques de Trump hacia el pontífice por la guerra en Irán.

JM