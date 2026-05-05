Renegociación del TMEC no enfrentará presiones adicionales tras anuncio de la Estrategia Nacional Antidrogas de EU: especialista

Aunque podría ser utilizada para conseguir mayor "provecho" en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el especialista en relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, Eduardo González, aseguró que el acuerdo comercial no tendrá afectaciones luego del anuncio de la Estrategia Nacional Antidrogas de la administración de Donald Trump.

Si bien el documento menciona a México y Canadá como actores clave para detener el flujo de drogas sintéticas y el fortalecimiento de los cárteles, el especialista señaló que el Tratado "corre de manera independiente", alejado de las demandas en materia de seguridad.

"El asunto comercial es tan fuerte, tan grande, vigoroso, que me sigue pareciendo que se cocina a un lado. Sí puede haber presiones para sacar mejor provecho de las pláticas, tratados comerciales, etc., pero no creo que ningún proyecto económico y comercial vaya a caerse o recibir presiones más fuertes a partir de la lucha contra el narcotráfico. Son dos discusiones distintas que van a correr de manera paralela", comentó.

"La revisión del TMEC se va a seguir haciendo y no me parece que vaya a estar presionada por asuntos que tengan que ver con el narcotráfico. Son dos situaciones diferentes; si bien es cierto que Estados Unidos busca presionar a su favor en todos los escenarios posibles, también me parece que lo que se está negociando en el TMEC corre de manera independiente a presiones que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico", añadió.

El especialista apuntó que en México existe mayor presión por llegar en buenos términos a la renegociación del tratado comercial, frente a su contraparte en Estados Unidos. "No habrá modificaciones en la parte comercial entre ambos países", enfatizó.

Por su parte, reconoció que la estrategia antidrogas es un intento por repuntar la popularidad del presidente Donald Trump y el Partido Republicado en las elecciones intermedias. Afirmó que se trata de un plan "lanzado" hacia los electores estadounidenses, luego de que la Guerra en Medio Oriente tuviera un efecto negativo en materia electoral, asociado con el alza en los costos de la gasolina.

Alertó que los Republicanos podrían perder la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. "Es una estrategia lanzada hacia los electores al interior de Estados Unidos, con miras al proceso electoral".

MF