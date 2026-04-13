Trump se niega a disculparse con el Papa León XIV y defiende postura sobre Irán

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca celebrada este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó fervientemente que no tiene intenciones de disculparse con el Papa León XIV por los polémicos comentarios que hizo en su contra , en los que lo acusaba de ser “débil con el crimen”, ya que aseguró que el líder de la Iglesia católica dijo “cosas que están mal” en referencia a las críticas que el pontífice hizo sobre la guerra en Irán.

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Tras ser cuestionado por un periodista sobre si se disculparía con el Papa León XIV por los comentarios que publicó sobre él en su red social Truth Social, el mandatario destacó que no podría pedir perdón, pues de no llevar a cabo la operación en Irán se perderían más vidas.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", señaló el líder republicano.

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que "él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas".

Escala la tensión entre Trump y el papa León XIV por la guerra en Irán

Trump arremetió el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de "débil contra el crimen y terrible en política exterior".

A lo que el Papa León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene "miedo a la Administración de Trump".

"Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Polémica por imagen de Trump representado como Jesús en redes sociales

Además de la tensión con el Papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como Jesús y que había generado un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.

"Pensé que era yo, como médico", justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales.

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Lejos de reconocer el error, arremetió contra los medios de comunicación y señaló que "solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así".

"Yo hago que la gente mejore", agregó.

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