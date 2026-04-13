El presidente estadounidense Donald Trump criticó al Papa León XIV en redes sociales ayer por la noche, diciendo que no creía que el líder mundial de la Iglesia católica nacido en Estados Unidos estuviera “haciendo un muy buen trabajo” y que “es una persona muy liberal”, al tiempo que también sugirió que el pontífice debería “dejar de complacer a la izquierda radical”.

Volando de regreso a Washington desde Florida, Trump utilizó una extensa publicación en redes sociales para criticar duramente a León XIV, y luego siguió haciéndolo después de bajar del avión, en comentarios en la pista a reporteros.

“No soy fan del Papa León”, dijo.

Los comentarios de Trump se produjeron después que León XIV sugiriera el sábado que una “ilusión de omnipotencia” está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

“El Papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente de Estados Unidos en redes sociales, y añadió: “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Repitió ese sentir en comentarios a reporteros, diciendo: “No nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear”.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, EN UNA APLASTANTE VICTORIA”, añadió Trump, haciendo referencia a su victoria electoral de 2024.

También sugirió en la publicación que León XIV sólo obtuvo su cargo “porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.

CT