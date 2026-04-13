El papa León XIV respondió el lunes al presidente Donald Trump, que había arremetido contra él por la guerra con Irán. Dijo a reporteros que no teme al gobierno de Trump y que sus llamados a la paz y la reconciliación referentes a la guerra en Irán están arraigados en el Evangelio.

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"Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, es no entender cuál es el mensaje del Evangelio", dijo León a The Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. "Y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo hoy".

Papa León XIV hace llamado general a la paz

El primer papa de la historia nacido en Estados Unidos subrayó que no estaba haciendo un ataque directo contra Trump ni contra nadie más. Lo hizo con su llamado general a la paz y sus críticas a la "ilusión de omnipotencia" que está avivando la guerra en Irán y otros conflictos en todo el mundo.

No entraré en debate. Las cosas que digo ciertamente no están destinadas como ataques contra nadie . El mensaje del Evangelio es inequívoco: "Bienaventurados los que trabajan por la paz", declaró el pontífice.

Papa León XIV siempre buscará maneras de evitar la guerra

"No me apartaré de anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible".

No somos políticos. "No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él pueda tener", indicó León XIV. Seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas.

"Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe levantarse y decir que hay una mejor manera", señaló.

Trump dice no creer que el Papa León XIV haga buen trabajo

El presidente estadounidense criticó al pontífice en redes sociales el domingo por la noche, diciendo que no creía que el líder mundial de la Iglesia católica estuviera "haciendo un buen trabajo" y que "es una persona progresista", al tiempo que también sugirió que el pontífice debería "dejar de complacer a la izquierda radical".

Papa León XIV refuerza su llamado a la paz en el mundo

La declaración de este lunes del Papa León XIV refuerza su mensaje de seguir llevando el llamado de la paz en todo el mundo. El pasado domingo, llamó a la comunidad internacional a poner fin a las guerras en Ucrania, Sudán y el Líbano y, sobre esta última, invocó “la obligación moral” de brindar protección a la población civil damnificada por el conflicto y los bombardeos israelíes.

Con información de AP y EFE.

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