El Vaticano confirmó que intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo para una salida negociada de Nicolás Maduro y otros representantes del régimen venezolano, a fin de evitar "cualquier derramamiento de sangre". Así lo dio a conocer el secretario de Estado, Pietro Parolin, este sábado.

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", dijo Parolin al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos.

Y agregó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho".

Explicó que ahora la situación en el país "es de gran incertidumbre" y deseó "evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre".

El 'número dos' del Vaticano también afirmó que ahora "es necesaria una democratización del país".

Aunque Parolin no dio detalles, el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado Pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano.

El Papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última este viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

Lee también: Se registra fatal explosión en fábrica de China

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB