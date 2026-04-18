Trump firma orden para impulsar terapias con psicodélicos en salud mental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la firma de una orden ejecutiva enfocada en promover el estudio de sustancias psicodélicas como el LSD, la psilocibina y la ibogaína, con el objetivo de explorar su uso como posibles tratamientos para personas que enfrentan trastornos mentales severos.

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La medida busca establecer nuevas reglas para que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) facilite el acceso de científicos e investigadores a estos compuestos, los cuales actualmente están catalogados como sustancias ilegales en territorio estadounidense, pero que podrían ser utilizados bajo supervisión médica en entornos terapéuticos controlados.

"Me complace anunciar reformas históricas destinadas a acelerar drásticamente el acceso a nuevas investigaciones médicas y tratamientos basados en fármacos psicodélicos", dijo Trump antes de firmar la orden en un acto en el Despacho Oval.

Trump apuesta por nuevas terapias para salud mental

Flanqueado por personalidades como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, y el famoso presentador de pódcast Joe Rogan, ambos impulsores de la iniciativa, el presidente estadounidense insistió en que si estas sustancias "resultan ser tan beneficiosas como la gente afirma, tendrán un impacto tremendo en el país y en otros".

"En muchos casos, estos tratamientos experimentales han demostrado tener el potencial de transformar la vida de quienes padecen enfermedades mentales graves y depresión, incluidos nuestros queridos veteranos", resaltó el republicano, al referirse a la tasa de suicidios entre excombatientes, la mayoría con trastorno de estrés postraumático.

FDA y fondos para acelerar el uso médico de psicodélicos

Además de enfocarse en buscar cómo crear vías rápidas para su evaluación, aprobación y uso clínico, la orden ejecutiva de Trump también impulsa la coordinación entre la FDA y la agencia antidrogas estadounidense para otorgar permisos especiales a médicos e investigadores para el uso de estas sustancias.

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También incluye un compromiso de unos 50 millones de dólares a través de fondos ya existentes del Departamento de Salud para apoyar a estados que desarrollen programas con psicodélicos para enfermedades mentales graves.

De igual forma, ordena al fiscal general y al Departamento de Salud revisar rápidamente el estatus regulatorio de las sustancias psicodélicas que completen con éxito ensayos de fase 3, para poder reubicarlas en otra categoría y permitir su uso médico lo antes posible.

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