Sábado, 18 de Abril 2026

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Avioneta se desploma en Paraguay; muere el piloto y 3 personas resultan heridas

La avioneta Cessna que iba con destino al Aeropuerto Silvio Pettirossi presentó fallas mecánicas poco después de despegar

Por: EFE

En la aeronave siniestrada viajaban 4 personas. ESPECIAL/PIXABAY

En la aeronave siniestrada viajaban 4 personas. ESPECIAL/PIXABAY

Un piloto falleció y otras tres personas resultaron heridas en Paraguay este sábado 18 de abril del 2026 después de que una avioneta en la que se transportaban se accidentara en el municipio de Minga Guazú, poco después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Guaraní, ubicado en el departamento de Alto Paraná, informó la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

¿Qué se sabe de la caída de una avioneta en Paraguay que dejó un muerto?

El director de Aeronáutica Civil de la Dinac, Gustavo Sandoval, indicó que aproximadamente a las 16:00 hora local (19:00 GMT) recibieron "una declaración de emergencia" de una avioneta Cessna que despegó con destino al Aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, tras presentar "desperfectos mecánicos".

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"A minutos de esa declaración, el piloto estaba tratando de volver a la pista, pero ya no llegó lastimosamente, cayó muy cerca de la misma", relató el funcionario quien detalló que en la aeronave viajaban cuatro personas.

La avioneta se precipitó en inmediaciones de un asentamiento llamado San Isidro, ubicado a unos 600 metros en línea recta del aeropuerto, y luego se incendió.

     

Los bomberos, personal médico y funcionarios de la Dinac acudieron al lugar del accidente y constataron la muerte del piloto de la avioneta, el general retirado Fernando Noldin, refirió Sandoval.

El director dijo que dos de los heridos "de gravedad moderada" fueron trasladados a hospitales de la zona y otra persona, que estaba consciente tras el accidente, fue atendida al presentar golpes y un corte en la cabeza.

JM
 

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