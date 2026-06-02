Trump reacciona a la supuesta ruptura en las negociaciones con Irán

A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Truth Social, Donald Trump negó que haya una suspensión en las negociaciones con Irán luego de que medios afines con la Guardia Revolucionaria informaran tensiones derivadas de la ofensiva israelí en el Líbano.

"Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas. Las conversaciones entre nosotros han sido continuas, incluyendo las de hace cuatro, tres, dos y un día, y las de hoy", dijo el mandatario en la red Truth Social.

Medios iraníes revelan pausa en las negociaciones de paz con Estados Unidos

Según informó el lunes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la República Islámica paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.

El mandatario declaró entonces que Teherán no le había comunicado ningún parón en los contactos y dijo incluso que no le importaba si las negociaciones eran suspendidas.

Trump habla con Netanyahu para resolver tensiones

Pero a lo largo del lunes, Trump habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Según detalló el propio Trump en la red Truth Social, Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut, la capital libanesa, y Hizbulá acordó dejar de disparar proyectiles contra territorio israelí, aunque en las últimas horas ha habido nuevos enfrentamientos.

"Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump el lunes en una entrevista con ABC News, en la que afirmó que podría haber un acuerdo con Irán la próxima semana.

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OB