Un perro que cayó al mar desde unas rocas en una zona costera del estado de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, fue rescatado por voluntarios del servicio de salvamento marítimo después de que lograra sobrevivir nadando hasta una pequeña isla cercana.

El incidente se registró poco después del mediodía del lunes en un mirador de la región, cuando varias personas alertaron a la base de rescate de Batemans Bay sobre la presencia de un can que se encontraba en dificultades mar adentro, informó un portavoz de Marine Rescue NSW.

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Tras recibir el reporte, los equipos de emergencia activaron un operativo para localizar y poner a salvo al animal, que había sido arrastrado por las corrientes luego de caer desde las formaciones rocosas de la costa.

Tras recibir los avisos, la organización movilizó de inmediato una embarcación de rescate y una moto acuática para localizar al animal, que fue encontrado en la isla de Snapper, un pequeño islote situado a unos 800 metros de la costa.

Uno de los voluntarios desembarcó en la isla y, después de cerca de una hora intentando ganarse la confianza del perro, logró ponerlo a salvo. Con la ayuda del operador de la moto acuática, el animal fue trasladado a la embarcación de rescate y posteriormente llevado a la base local del servicio marítimo.

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Perrito nadó entre 20 y 30 minutos hasta la Isla

Una vez en tierra, los operadores coordinaron su entrega a las autoridades municipales para que recibiera la atención necesaria y facilitar su eventual reencuentro con sus propietarios.

Los rescatistas destacaron que el desenlace favorable estuvo condicionado por las circunstancias excepcionales del momento, ya que el perro consiguió llegar a la isla y las condiciones del mar eran "excepcionalmente tranquilas".

Según el servicio de rescate, el animal habría tardado entre 20 y 30 minutos en alcanzar la isla. Aunque se trata de una distancia poco habitual para un perro doméstico, algunos canes son capaces de recorrer trayectos prolongados a nado cuando las aguas están calmadas y no existen corrientes fuertes.

VIDEO | Voluntarios del servicio de rescate marítimo de Nueva Gales del Sur, en el este de Australia, rescatan a un perro que fue arrastrado por el mar tras caer desde unas rocas. pic.twitter.com/ntdlIYA6Th— EFE Noticias (@EFEnoticias) June 2, 2026

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