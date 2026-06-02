El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes sobre el creciente uso de drones por parte de los cárteles del crimen organizado en México y alertó que esta tecnología podría representar una amenaza para la seguridad estadounidense en el futuro.

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, Rubio señaló que las organizaciones criminales mexicanas ya emplean drones en sus enfrentamientos internos y en disputas territoriales con grupos rivales, una práctica que, afirmó, evidencia el nivel de sofisticación que han alcanzado estas estructuras delictivas.

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El funcionario explicó que actualmente los cárteles utilizan estos dispositivos principalmente para labores de vigilancia, monitoreo de movimientos de grupos rivales y, en algunos casos, para realizar ataques durante conflictos entre organizaciones criminales. Sin embargo, manifestó preocupación por la posibilidad de que estas capacidades tecnológicas puedan evolucionar y eventualmente ser dirigidas contra objetivos estadounidenses.

"Los cárteles mexicanos están utilizando drones para atacarse entre sí", señaló Rubio durante la audiencia legislativa, donde abordó diversos temas relacionados con la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado. El secretario añadió que existe el riesgo de que estas organizaciones criminales decidan emplear este tipo de herramientas contra intereses de Estados Unidos.

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Trump cataloga principales cárteles de México como organizaciones terroristas

La Administración de Donald Trump ha catalogado a los principales carteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación (CNG), como organizaciones terroristas y ha presionado al Gobierno de México para que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales en territorios estadounidenses, algo que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

La Mandataria mexicana pidió este martes al embajador Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que "respete los asuntos internos" de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

El cruce de mensajes se da en un contexto ríspido entre los dos países, una tensión que se acrecentó desde que Estados Unidos acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de crímenes de posesión de armas.

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