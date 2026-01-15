Trump presenta su proyecto de salud con presión a farmacéuticas

Este jueves 15 de enero, el presidente Trump anunció los lineamientos del nuevo plan de salud que pretende que aborde el Congreso de Estados Unidos. En ellos muestra especial presión sobre el aumento de los costos de salud de los servicios.

El pilar de su propuesta es enviar dinero directamente a los estadounidenses para cuentas de ahorro de modo que puedan manejar el seguro y los costos como mejor les parezca. Los demócratas han rechazado la idea como un sustituto insuficiente para los créditos fiscales que habían ayudado a reducir las primas mensuales para muchas personas.

"El gobierno le va a pagar el dinero directamente a usted", declaró Trump en un video grabado que la Casa Blanca publicó para anunciar el plan. "El dinero le llega a usted y usted luego toma el dinero y compra su propia atención médica".

El plan de Trump también se centra en reducir los precios de los medicamentos y exigir a las aseguradoras que sean más transparentes con el público sobre los costos, ingresos, reclamaciones rechazadas y tiempos de espera para la atención.

Trump ha sido criticado durante mucho tiempo por su falta de un plan de salud integral, ya que él y los republicanos han buscado desmantelar la legislación emblemática del expresidente Barack Obama, la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Trump, debido a la fuerte oposición, no pudo derogar esa ley durante su primer mandato.

Cuando se postuló para presidente en 2024, Trump dijo que solo tenía "conceptos de un plan" para abordar la atención médica. Su nueva propuesta, con pocos detalles, parecía ser los conceptos de un plan.

El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, lo describió a los periodistas en una conferencia telefónica como un "marco que creemos ayudará al Congreso a crear legislación".

No estaba claro si algún legislador en el Congreso estaba trabajando para presentar el plan. Un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente y describió algunos detalles bajo condición de anonimato reveló que la administración había estado discutiendo la propuesta con aliados en el Congreso, pero no pudo nombrar a ningún legislador que estuviera trabajando para abordar el plan.

La Casa Blanca no ofreció detalles sobre cuánto dinero se enviaría a los consumidores para comprar seguros, o si el dinero estaría disponible para todos los inscritos en "Obamacare" o solo para aquellos con planes de nivel bronce y catastróficos.

La idea refleja una propuesta que se discutió entre senadores republicanos el año pasado. Los demócratas han rechazado en gran medida esta idea, diciendo que las cuentas no serían suficientes para cubrir los costos para la mayoría de los consumidores. Actualmente, tales cuentas son utilizadas desproporcionadamente por los estadounidenses más ricos, que tienen más ingresos para financiarlas y un mayor incentivo para reducir su tasa impositiva.

Los créditos fiscales mejorados que ayudaron a reducir el costo del seguro para la gran mayoría de los inscritos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiraron a finales de 2025, a pesar de que los demócratas habían forzado un cierre del gobierno de 43 días por el tema.

El senador republicano Bernie Moreno ha estado liderando un grupo bipartidista de 12 senadores que intenta idear un compromiso que extendería esos subsidios por dos años mientras se añaden nuevos límites sobre quién puede recibirlos. Esa propuesta crearía la opción, en el segundo año, de una cuenta de ahorro que Trump y los republicanos prefieren.

El funcionario de la Casa Blanca negó que Trump estuviera cerrando la puerta completamente a esas negociaciones bipartidistas, y dijo que la Casa Blanca prefería enviar dinero directamente a los consumidores.

El plan de Trump llega meses después de que el gran proyecto de ley de impuestos y gastos de los republicanos del año pasado recortara más de 1 billón de dólares en una década en asistencia federal para la salud y alimentos, en gran parte al imponer requisitos de trabajo a quienes reciben ayuda y trasladar ciertos costos federales a los estados.

Los demócratas han criticado esos recortes como devastadores para las personas vulnerables que dependen de programas como Medicaid para su atención médica. La ley incluyó una inyección de 50 mil millones de dólares durante cinco años para programas de salud rural, una cantidad que los expertos han dicho es insuficiente para llenar el vacío en la financiación.

La Casa Blanca dijo que la nueva propuesta de Trump buscará reducir las primas financiando completamente las reducciones de costos compartidos (RCC), un tipo de ayuda financiera que los aseguradores dan a los inscritos de bajos ingresos en "Obamacare" en planes de nivel plata, o de nivel medio.

Desde 2014 hasta 2017, el gobierno federal reembolsó a las compañías de seguros por los RCC. En 2017, la primera administración de Trump dejó de hacer esos pagos. Para compensar el dinero perdido, las compañías de seguros aumentaron las primas para los planes de nivel plata. Eso terminó aumentando la asistencia financiera que muchos inscritos recibieron para ayudarles a pagar las primas.

Como resultado, los analistas de salud dicen que, si bien restaurar el dinero para los RCC probablemente reduciría las primas de nivel plata, como dice Trump, podría tener el efecto no deseado de aumentar las primas netas de muchas personas en los planes de nivel bronce y oro.

Oz declaró que los planes de Trump también buscan que ciertos medicamentos estén disponibles sin receta en lugar de con receta si se consideran lo suficientemente seguros. Mencionó medicamentos antiinflamatorios no esteroides de dosis más alta y medicamentos para úlceras pépticas como dos ejemplos.

No estaba claro si la Casa Blanca está pidiendo al Congreso que tome medidas para hacer que más medicamentos con receta estén disponibles sin receta. Durante décadas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ha tenido la capacidad de hacer eso.

El medicamento para la acidez estomacal Prilosec, así como numerosos medicamentos para la alergia, están entre los que la FDA ha aprobado para ventas sin receta. La FDA solo aprueba tales cambios si los estudios muestran que los pacientes pueden tomar el medicamento de manera segura después de leer el etiquetado del paquete. Las compañías deben solicitar el cambio.

La Casa Blanca sostuvo que el plan de Trump también codificaría sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos al vincularlos con el precio más bajo pagado por otros países.

Trump ya ha llegado a acuerdos con varios fabricantes de medicamentos para que reduzcan los precios. Como parte de eso, los fabricantes han acordado vender medicamentos listos para farmacia directamente a los consumidores que pueden comprar en línea en el sitio web de la Casa Blanca para vender medicamentos directamente a los consumidores, TrumpRx .gov.

TrumpRx aún no tenía ningún medicamento listado el jueves. Oz dijo que los medicamentos estarán disponibles en el sitio web a fin de mes.

OB