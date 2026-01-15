María Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Trump

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegó este jueves a la Casa Blanca para un almuerzo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la residencia presidencial y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Machado entró a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios.

La activista no respondió preguntas de los medios de comunicación que la esperaban a su llegada.

El encuentro será el primero entre Trump y la opositora y se produce después de que fuerzas estadounidenses se llevaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington y ha negociado un pacto para que Estados Unidos comercialice millones de barriles de crudo venezolano.

La reunión entre Machado y Trump en la Casa Blanca se celebrará a su vez un día después de que el republicano y Delcy Rodríguez mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

Al término de esa conversación, Trump calificó a Rodríguez como una "persona fantástica". Después de que medios reportaran que Machado habría perdido el respaldo del estadounidense por aceptar el Nobel al que el presidente ha aspirado abiertamente, la política venezolana ha manifestado públicamente su deseo de compartir el prestigioso galardón con Trump en un intento de acercar posturas con el mandatario.

Sin embargo, el Comité del Nobel ha advertido de que el premio es intransferible.

