Trump podría suavizar las redadas migratorias tras muerte de estadounidenses

Luego de las muertes de dos ciudadanos estadounidenses el mes pasado en medio de las protestas realizadas en contra de las redadas migratorias en Mineápolis, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que se podría usar un enfoque “un poco más suave” para los operativos migratorios.

"Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave. Pero aun así hay que ser firmes"", dijo el mandatario en una entrevista con NBC News que se emitió este miércoles.

Sin embargo, Trump defendió su política migratoria al asegurar que se trata de combatir a “criminales muy peligrosos” en la entrevista con el periodista Tom Llamas, presentador del programa NBC Nightly News.

La Casa Blanca enfrentó una serie de críticas, incluso de miembros del partido republicano, tras la muerte a tiros de Renee Nicole Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses de 37 años.

El deceso de Pretti el pasado 24 de enero encendió aún más las críticas contra el uso de fuerza excesiva de los agentes migratorios.

Retirada de agentes en Minéapolis

Trump confirmó en la entrevista en la Oficina Oval que fue suya la iniciativa de retirar unos 700 agentes migratorios de Minesota y la ciudad de Mineápolis, anunciada este miércoles por su zar fronterizo, Tom Homan, tras lograr acuerdos de cooperación con autoridades de esa ciudad.

"Lo hemos logrado. Estamos esperando que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a todos los delincuentes, narcotraficantes, a toda la gente mala que permitimos entrar en nuestro país", advirtió el mandatario.

El presidente volvió a cargar contra el expresidente Joe Biden —quien estuvo en el poder de 2021 a 2025— al que le echó la culpa de tener una política de fronteras abiertas.

Nuevamente Trump sobredimensionó el número de inmigrantes que entraron por la frontera en el Gobierno demócrata usando su derecho a solicitar asilo. También se adjudicó la baja de la delincuencia en ciudades como Mineápolis y Chicago, gracias a su política migratoria, sin dar cifras sustentadas.

El mandatario republicano también se quejó de que mantuvo "buenas conversaciones" con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ambos demócratas, pero después los ha escuchado criticándolo.

"Llamé a la gente. Llamé al gobernador. Llamé al alcalde. Hablé con ellos. Tuvimos muy buenas conversaciones. Y luego los veo allá afuera despotricando y quejándose, literalmente como si esa llamada nunca hubiera ocurrido", señaló Trump.

Las declaraciones del mandatario salen a la luz cuando un comité del Congreso de EU escuchó a los hermanos de Good, Luke y Brent Ganger, hablar sobre el "profundo dolor" que ha dejado la muerte de la mujer el pasado 7 de enero.

KR