No eran ángeles, afirma Trump al lamentar tiroteos fatales en Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles su pesar por los tiroteos mortales que sufrieron Alex Pretti y Renée Good en Mineápolis, aunque señaló que, en su opinión, las víctimas “no eran ángeles”.

En una entrevista con NBC News, Trump manifestó su tristeza por los fallecimientos, pero enfatizó que ambos casos tenían circunstancias y antecedentes que, según él, hacen más compleja la interpretación de lo ocurrido y reiteró que ninguno de los dos era un “ángel”.

PUEDES LEER: Gobierno de Trump resalta arrestos masivos en Mineápolis tras polémicos operativos

A pesar de ello, el líder republicano calificó los decesos como trágicos y afirmó que no se pueden justificar de ninguna manera.

Trump añadió que los agentes federales involucrados en los operativos lamentan profundamente los incidentes y que la Administración revisará sus protocolos de actuación para prevenir nuevos episodios similares.

Las declaraciones del presidente se enmarcan en un contexto de tensión en Mineápolis y suceden el mismo día que su Gobierno decidió retirar a 700 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del lugar.

Además de haber anunciado la captura de al menos 4 mil migrantes por diversos delitos durante los operativos desde finales de 2025 hasta hoy.

YC