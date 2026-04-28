Donald Trump aseguró que le gustaría vivir en el Palacio de Buckingham, luego de que se hablara de un posible parentesco con el rey Carlos III del Reino Unido. La información llega luego de que se agendase una reunión entre ambos en la Casa Blanca.

Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social a un artículo del Daily Mail que reveló cómo él y el rey Carlos III descienden de un mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia, por lo que serían primos en decimoquinto grado.

"¡Vaya, qué bien! ¡¡¡Siempre he querido vivir en el Palacio de Buckingham!!! ¡¡¡Hablaré con el Rey y la Reina sobre esto dentro de unos minutos!!!", afirmó el republicano, que se reunirá con el rey y la reina Camila en el Despacho Oval, como parte del programa de la visita de Estado de la pareja real a Estados Unidos.

ESPECIAL / Truth Social

Trump, que no ha ocultado su fascinación por la realeza y ha alabado la buena relación que mantiene con Carlos III, tiene ascendencia escocesa por su madre, Mary Anne MacLeod. El magnate tiene varios campos de golf en Escocia, a donde viajó el verano pasado en una visita privada para inaugurar un nuevo complejo.

Trump y Melania reciben al rey Carlos III y la reina Camila

El presidente y la primera dama, Melania Trump, recibieron este lunes en la Casa Blanca a los reyes británicos, para tomar el té y mostrarles la recién inaugurada y ampliada colmena en el jardín presidencial, en el primero de los cuatro días de la visita de Estado de los monarcas al país norteamericano.

El rey Carlos III y la reina Camila visitarán nuevamente este martes la Casa Blanca, donde serán recibidos con una ceremonia militar de bienvenida y una audiencia en el Despacho Oval, antes de que el monarca británico se dirija al pleno del Congreso con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido.

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Fricción entre Estados Unidos y el Reino Unido

La visita de Estado llega marcada por la fricción entre Washington y Londres, alimentada por las críticas de Trump contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien acusa de no haber querido dar suficiente apoyo a la ofensiva estadounidense contra Irán ni de brindar activos para intentar desbloquear el estrecho de Ormuz.

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OB