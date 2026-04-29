Un hombre perteneciente a una comunidad tribal en Odisha, en el este de India, consiguió recuperar los ahorros de su hermana fallecida luego de un insólito conflicto con una institución bancaria. Ante la falta de documentos oficiales que acreditaran el fallecimiento, el hombre tomó la drástica decisión de exhumar el cuerpo y trasladarlo hasta la sucursal como evidencia directa de la muerte, logrando finalmente resolver el trámite pendiente.

"Inmediatamente tras la recepción de estos documentos, el banco ha liquidado el importe de la reclamación de 19.402 rupias (unos 232 dólares) a nombre de tres herederos legales", detalló este miércoles el Indian Overseas Bank.

La resolución del caso se produjo después de que Jeetu Munda, un hombre analfabeto, se viera obligado a cargar con los restos de su hermana hasta la entidad tras semanas de intentos fallidos por acceder a los fondos.

Empleados de la sucursal exigieron la presencia física de la titular para autorizar el retiro

Los empleados de la sucursal rural exigieron la presencia física de la titular para autorizar la retirada. Según la versión de Munda, ante la imposibilidad de que los trabajadores aceptaran su testimonio verbal sobre el fallecimiento, decidió cavar la tumba y presentar el esqueleto en la oficina.

Por su parte, la entidad matriz alegó que el hombre se encontraba en estado de embriaguez y atribuyó el suceso a su desconocimiento de los protocolos legales, negando tajantemente haber solicitado la presencia del cadáver.

Sin embargo, el Gobierno regional ha intervenido ante lo que considera un fallo sistémico en la atención a comunidades vulnerables. El ministro regional de Recaudación y Gestión de Desastres, Suresh Pujari, lo calificó como "incidente más vergonzoso que había presenciado en su vida", en una declaración a la agencia local ANI.

Indicó que, aunque las autoridades ya habían evaluado la situación y se había efectuado el pago al reclamante, consideraba que eso no era suficiente."Si algún funcionario del banco actuó de forma indebida, debe rendir cuentas y se deben tomar medidas contra él", advirtió el ministro.

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NA