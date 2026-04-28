El pleno del Senado autorizó a la Presidenta Claudia Sheinbaum dos solicitudes para que 96 marines de Estados Unidos ingresen a México con armamento para capacitar a tropas mexicanas.

Durante la sesión ordinaria de este martes 28 de abril del 2026, se aprobó por 104 votos a favor y tres en contra el permiso para que 73 marines participen en el "Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026", que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026 en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México ubicadas en Campeche.

El 6 de mayo de 2026, por otra parte, ingresarán al país 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando a través de vuelo comercial.

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Asimismo, el 10 de mayo de 2026 ingresarán al país 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, con armamento y equipo militar a bordo de la aeronave tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

El 17 de mayo de 2026, ingresarán al territorio nacional 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento, con armamento y equipo militar, a bordo de la aeronave tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Por otra parte, el pleno del Senado autorizó a la Presidenta Sheinbaum el ingreso a territorio nacional de una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL's de la Armada de los Estados Unidos de América, quienes asistirán con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

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Se destaca que el 1 de agosto de 2026 la aeronave ingresará a nuestro país para dejar al personal de instructores y su equipo, y retornará únicamente la aeronave, con su tripulación, a los Estados Unidos de América.

La aeronave de transporte tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que trasladará al personal militar, arribará y partirá del Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México "Licenciado Adolfo López Mateos", se lee.

JM