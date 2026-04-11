Trump lanza advertencia a China por presunto apoyo militar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este sábado una advertencia dirigida a China al asegurar que su país enfrentaría “grandes problemas” en caso de confirmarse los reportes sobre un posible envío de armamento a Irán.

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Durante una breve declaración ante la prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre las versiones que apuntan a un eventual apoyo militar de Beijing a Teherán, en medio del actual contexto de tensión en Medio Oriente.

Posible apoyo militar de China a Irán en medio del conflicto

“Si China hace eso, China va a tener grandes problemas”, afirmó Trump, sin detallar qué tipo de medidas podría tomar su gobierno en caso de que dicha información sea corroborada.

El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN, según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.

La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán y presión internacional

Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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Se trata del contacto cara a cara de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde que ambos países rompieron sus relaciones por la revolución islámica de 1979.

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