EU despliega operación para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz

Este sábado, dos destructores de la Armada de Estados Unidos desplegaron una operación enfocada en generar las condiciones necesarias para retirar minas instaladas por Irán en el estrecho de Ormuz , de acuerdo con el Comando Central de las Fuerzas Armadas (Centcom).

En un comunicado, el organismo detalló que las embarcaciones USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy realizaron maniobras tanto en el estrecho como en el golfo Pérsico, como parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar que estas aguas queden completamente despejadas de minas marítimas atribuidas a la Guardia Revolucionaria iraní.

Presencia militar de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

"Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio", declaró el máximo responsable del Centcom, almirante Brad Cooper.

El Centcom subrayó que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica , es "una vía marítima internacional y un corredor comercial esencial que sustenta la prosperidad económica regional y mundial".

"Fuerzas estadounidenses adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a las labores de limpieza en los próximos días", apuntó.

Este anuncio se produce después de la tregua temporal pactada entre Estados Unidos e Irán, países que este sábado iniciaron negociaciones de paz en Pakistán.

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz

También el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que ha comenzado el "proceso de limpieza" de minas en el estrecho de Ormuz.

"Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", aseguró.

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Trump, que ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán , aseguró que esos países "no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo por ellos mismos".

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde el inicio del alto el fuego, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.

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