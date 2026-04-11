Estados Unidos: tiroteo en restaurante de Nueva Jersey deja un muerto

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego en un concurrido restaurante Chick-fil-A, en Nueva Jersey, el sábado por la noche.

Los disparos comenzaron alrededor de las 20:40 horas locales del sábado en la cadena de comida rápida, provocando pánico entre los clientes, según confirmaron las autoridades.

La Oficina del Fiscal del condado de Union está liderando la investigación; hasta ahora, no se ha identificado públicamente ningún sospechoso.

BREAKING: Multiple people have been shot at a Chick-fil-A in New Jersey. pic.twitter.com/3AZLIjyAMV— The General (@GeneralMCNews) April 12, 2026

De acuerdo con medios locales , los heridos -al menos 6- fueron trasladados a hospitales cercanos; sin embargo, aún se desconoce su estado de salud. Por otro lado, autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del responsable que habría escapado del sitio.

Videos que circulan en plataformas de redes sociales como X muestran gran movilización policial, de bomberos y servicios de emergencia en la zona de los hechos, que de inmediato fue cercada con cinta amarilla para resguardar las evidencias.



���� Multiple People Shot, At Least One Killed at Chick-fil-A in Union, New Jersey



On April 11, 2026, around 8:40 p.m., a shooting occurred at the Chick-fil-A located on US Route 22 in Union Township, Union County, New Jersey.



Reports indicate that 5–6 people were shot, with at… pic.twitter.com/woFXe6PRwb— World In Last 24hrs (@world24x7hr) April 12, 2026

JM

