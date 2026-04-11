México y EU acuerdan modernizar cruces fronterizos y reforzar seguridad

México y Estados Unidos avanzan en un acuerdo conjunto para modernizar los puentes y cruces fronterizos, además de fortalecer las medidas de seguridad en la región, informó este sábado la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La dependencia detalló que los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo en Washington la reunión plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales, considerado el principal espacio de coordinación bilateral para revisar y dar seguimiento a proyectos de infraestructura en la frontera.

Durante el encuentro, autoridades de ambos países coincidieron en que la seguridad fronteriza y la facilitación del comercio no son objetivos opuestos, sino complementarios, ya que permiten impulsar acciones concretas en beneficio de ambas naciones.

En ese sentido, el embajador de México en Estados Unidos subrayó que contar con una frontera moderna, segura y eficiente no solo mejora la competitividad regional, sino que también refuerza la seguridad y garantiza el flujo ordenado de bienes y personas.

La SRE señaló en un comunicado que en el marco de este encuentro “se revisaron avances en proyectos estratégicos a lo largo de toda la frontera”, además de temas prioritarios en materia de seguridad fronteriza y facilitación comercial, orientados a consolidar cruces más "ágiles y seguros".

Esto mediante la inspección conjunta de carga, la modernización de sistemas, la revisión no intrusiva (RNI) y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre autoridades de ambos países, con el objetivo de proteger los flujos legales de comercio y personas, y robustecer la prevención de actividades ilícitas.

Como resultado de los trabajos, la SRE informó que se lograron avances relevantes en la consolidación de mecanismos de coordinación técnica entre autoridades de ambos países, así como en la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios, junto con el fortalecimiento de la planeación binacional de largo plazo en materia de seguridad, infraestructura fronteriza y facilitación logística.

De igual forma, expuso la SRE, se acordó reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar flujos transfronterizos y fortalecer espacios técnicos bilaterales especializados orientados a la modernización operativa y de infraestructura.

La SRE indicó que la delegación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y representantes de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas.

Por Estados Unidos asistieron representantes de los Departamentos de Estado, de Transporte, de Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Servicios Generales (GSA), y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

YC