El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este viernes que Israel representa “una amenaza para toda la humanidad”, luego de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, afirmara en un mensaje publicado en redes sociales que “todo el Líbano debe arder” y que “mil madres libanesas deben llorar”.

El funcionario iraní utilizó sus redes sociales oficiales para compartir una captura de la publicación del ministro israelí, en la que, según señaló, se promovía la continuidad de la violencia en Medio Oriente.

“La secta genocida de la muerte con sede en Tel Aviv es una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los seres humanos. Su único interés es la guerra permanente”, escribió Araqchí en un mensaje difundido en X.

El jefe de la diplomacia iraní rechazó las declaraciones de Ben Gvir y destacó la gravedad de sus palabras. “Esto no es una diatriba de un loco genocida cualquiera. Es una publicación pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí”, afirmó.

Ben Gvir pide una respuesta más agresiva contra Líbano

En su publicación en X, Ben Gvir escribió: “Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder! Con todo el respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro a todo el mundo que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no están a la deriva”.

El ministro israelí también llamó a abandonar cualquier postura de moderación frente al conflicto. “Basta de titubeos. En Oriente Medio, no se gana con respuestas mesuradas y moderación; hay que volverse loco. Aniquilar. Aplastar el terror”, escribió.

Ataques israelíes en Líbano elevan la tensión regional

El Ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques en distintos puntos del Líbano , los cuales dejaron al menos 18 personas muertas, según reportes iniciales.

Las ofensivas ocurrieron pese al memorando de entendimiento firmado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuyo primer punto contempla el cese de las hostilidades en territorio libanés.

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Irán ha advertido durante las últimas semanas que el frente en Líbano representa una de sus principales líneas rojas y que una escalada de ataques israelíes podría poner en riesgo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

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