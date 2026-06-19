La condena contra la cantante iraní Parastoo Ahmadi ha generado indignación internacional al reabrir el debate sobre las restricciones que enfrentan las mujeres en Irán, especialmente en ámbitos como la música, la libertad de expresión y el uso obligatorio del velo.

Un concierto virtual terminó en una severa condena

La cantante y compositora iraní Parastoo Ahmadi fue condenada por un tribunal de Irán a recibir 74 latigazos, además de enfrentar una prohibición para realizar actividades artísticas y salir del país durante dos años, luego de protagonizar un concierto virtual en el que apareció sin portar el hiyab, el velo obligatorio para las mujeres en la República Islámica de Irán.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista, donde también se informó que ocho integrantes de su equipo fueron sentenciados por las autoridades judiciales iraníes como parte del mismo proceso.

La resolución fue emitida por el Tribunal Penal de Qom, que acusó a Ahmadi de "atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual".

¿Por qué fue condenada Parastoo Ahmadi?

El origen del caso se remonta a diciembre de 2024, cuando la cantante transmitió un concierto a través de YouTube.

Durante la presentación, bautizada como "Concierto hipotético", Parastoo Ahmadi apareció usando un vestido largo negro con los hombros descubiertos y sin el hiyab obligatorio, mientras interpretaba varias canciones acompañada por cuatro músicos hombres en un antiguo caravasar ubicado en la provincia de Qom.

El video, con una duración de 27 minutos, fue publicado el 11 de diciembre y rápidamente acumuló millones de reproducciones en internet, llamando la atención de las autoridades iraníes.

De acuerdo con los reportes, la justicia consideró que el contenido difundido era "inmoral" y representaba una violación a las normas que regulan la vestimenta femenina y las presentaciones públicas de mujeres dentro del país.

Además de los latigazos, recibió otras sanciones

La sentencia no contempla únicamente el castigo corporal. Las autoridades también impusieron a la cantante una prohibición de dos años para ejercer actividades artísticas, además de impedirle salir de Irán durante el mismo periodo.

Los ocho músicos y colaboradores que participaron en el concierto también fueron sancionados por las autoridades judiciales, aunque no se detallaron las medidas específicas aplicadas a cada uno. El caso vuelve a evidenciar las estrictas regulaciones que existen en Irán respecto a la participación de las mujeres en actividades artísticas y culturales.

¿Quién es Parastoo Ahmadi?

La artista iraní Parastoo Ahmadi. ESPECIAL/Hosseinronaghi

Parastoo Ahmadi nació en 1997 y se ha convertido en una de las voces más visibles de la disidencia cultural iraní. Su nombre comenzó a adquirir notoriedad internacional después de expresar su respaldo al movimiento "Mujer, Vida, Libertad", surgido tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, un caso que provocó protestas dentro y fuera del país.

Después de la transmisión del concierto sin velo, Ahmadi fue detenida temporalmente en diciembre de 2024 y posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza. Desde entonces, diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado el proceso judicial seguido en su contra y han solicitado que la condena sea anulada.

Un caso que reabre el debate sobre las restricciones en Irán

La condena contra Parastoo Ahmadi ocurre en un contexto en el que las autoridades iraníes mantienen estrictas normas relacionadas con el uso obligatorio del hiyab y continúan sancionando actos considerados contrarios a la legislación vigente.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa las limitaciones que enfrentan las mujeres en el ámbito musical, donde las intérpretes deben cumplir reglas específicas sobre vestimenta, comportamiento y presentaciones públicas.

La difusión del concierto a través de plataformas digitales como YouTube permitió que millones de personas conocieran la actuación de la cantante, pero también derivó en una investigación que culminó con la sentencia emitida por el Tribunal Penal de Qom.

Lo que se sabe hasta ahora

Estos son los principales puntos confirmados sobre el caso:

Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos por un tribunal iraní.

La sentencia está relacionada con un concierto transmitido en YouTube en diciembre de 2024.

Durante la presentación, la artista apareció sin el hiyab obligatorio y cantó acompañada por músicos hombres.

Además del castigo corporal, recibió una prohibición de dos años para realizar actividades artísticas y otra que le impide salir del país durante ese mismo periodo.

Ocho integrantes de su equipo también fueron sentenciados.

La cantante había sido detenida temporalmente tras la transmisión del concierto y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

La condena contra Parastoo Ahmadi ha vuelto a colocar a Irán en el centro del debate internacional sobre la libertad artística y las restricciones que enfrentan las mujeres bajo las leyes de la República Islámica.

Mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen sus críticas al proceso judicial, el caso de la cantante continúa siendo uno de los ejemplos más recientes del alcance de las normas que regulan la expresión artística y la vestimenta femenina en el país.

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