Al menos 517 personas han muerto en cárceles de El Salvador desde el 2022: ONG

Las muertes de al menos cinco personas más eleva a aproximadamente 517 los fallecidos en diferentes cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, según un registro actualizado este lunes por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

"Al menos 517 salvadoreños han muerto bajo custodia estatal en el régimen de excepción, sin haber sido vencidos en juicio", publicó en X el SJH, que surgió en el contexto de este régimen y que brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas.

¿Qué se sabe de las muertes registradas en cárceles de El Salvador?

La ONG señaló que las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 91 mil detenidos bajo esta medida -como los penales Izalco y La Esperanza- y que en su gran mayoría no tienen condenas, mientras que poco se conoce de la reconocida cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

De acuerdo con la ONG, el 94% de las personas fallecidas "no tenían perfil de pandilleros" y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado "podrían superar las mil".

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De acuerdo con un informe del SJH divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32 % de los casos reportados.

El informe, que recaba "las versiones de familiares", ya que la información oficial se encuentra bajo secreto, indica que el 31.8 % de los casos fueron "muertes violentas", mientras que un 31.6 % de las personas habría fallecido por "falta de atención médica por enfermedades".

¿Qué es el régimen de excepción en El Salvador y por qué es tan polémico?

El régimen de excepción en El Salvador se implementa desde marzo de 2022, tras una escalada de violencia de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha defendido la continuidad de esta medida con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI).

A marzo de este año, distintas organizaciones humanitarias contabilizan al menos seis mil 889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos , en un 98 % de los casos por detención arbitraria y en un 75 % con responsabilidad de los agentes de la Policía.

JM