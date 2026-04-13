Sheinbaum apoya llamado de paz de Papa León XIV ante conflicto con Trump

Ante el intercambio de declaraciones que el Papa León XIV ha tenido en las últimas horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió la postura pacifista del Pontífice en la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

"El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa. Que ha estado llamando no solo a Estados Unidos, sino a todos, Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo" , aseveró la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

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Papa León XIV no solo representa una religión, también un Estado: Sheinbaum

La Presidenta subrayó que la del Papa León XIV es una "posición muy cristiana" y reconoció la labor del sumo Pontífice quien, dijo, no solamente representa una religión, "sino un Estado que ha estado convocando a la paz del mundo".

"Y esa siempre va a ser nuestra posición, la de apoyar la paz", zanjó al evitar referirse a las críticas de Trump.

Así escaló el conflicto entre el Papa León XIV y Donald Trump

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el fin de semana, Trump lanzara un duro mensaje contra el Papa León XIV al que ha reprochado ser "débil con el crimen y terrible en política exterior" y le ha instado a "concentrarse en ser un gran Papa, no un político", entre otras críticas.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", escribió el presidente en redes sociales.

El Pontífice ha respondido a estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, a quien ha recordado que la Iglesia "tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo en declaraciones a los periodistas que viajan con él en su viaje a África, que ha comenzado este lunes.

León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

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MB

