Estados Unidos ha destruido diversas embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe. La situación continuará hasta que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "se rinda", afirmó la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una entrevista publicada este martes.

Desde septiembre, un fuerte despliegue militar estadounidense ha destruido una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas a quienes Washington describe como "narcoterroristas".

"(Trump) Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido. Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará", dijo Wiles en una entrevista con Vanity Fair .

Según la revista, las declaraciones de la mano derecha de Trump parecen "contradecir la postura oficial del gobierno de que hacer estallar barcos es un tema de interdicción de drogas, no la búsqueda de un cambio de régimen" en Venezuela.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar una red del narcotráfico bautizada como Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente, y ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Trump ha prometido que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica de la que no han trascendido detalles.

