Trump amplía la lista de países con prohibición total de viajes a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la ampliación de la prohibición total de viajes, sumando siete países más a la lista de naciones afectadas , entre ellos Siria, así como personas que porten documentos emitidos por la Autoridad Nacional Palestina.

La decisión fue tomada luego de un ataque ocurrido en noviembre, cuando un asilado afgano agredió a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington, hecho en el que uno de ellos falleció.

A través de una orden ejecutiva, el mandatario argumentó razones de seguridad nacional para imponer la restricción total de ingreso a territorio estadounidense a ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

La disposición también veta el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina. La Administración de Trump ya había denegado los visados a los funcionarios palestinos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Asimismo, el presidente impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

En junio pasado, Trump ya había decretado un veto total para los nacionales de 12 países que continúan en la lista: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

También se mantienen las restricciones parciales impuestas previamente a Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Con la ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina , mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales.

También puedes leer: Trump destruirá lanchas hasta que Maduro se rinda: jefa de gabinete de la Casa Blanca

"Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país", expone la orden de Trump.

El presunto atacante de los guaridas nacionales, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó asilado a Estados Unidos en 2021 tras haber cooperado con la CIA en Afganistán , se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP