Quién es Keiko Fujimori, la polémica figura que llega a la presidencia de Perú luego de 3 derrotas electorales

Con 51 años de edad, Keiko Sofía Fujimori Higuchi se ha convertido oficialmente en la presidenta electa de Perú luego de superar a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49 mil 641 votos, marcando un hito sin precedentes al ser la primera mujer que asumirá las riendas del gobierno en la historia de esa nación andina. Su victoria llega tras una de las jornadas electorales más cerradas y competidas del país sudamericano.

La formación académica de Keiko Fujimori incluye una sólida base en el sector corporativo, al contar con una licenciatura y una maestría en Administración de Empresas. Sin embargo, su verdadera escuela ha sido la política territorial, una disciplina que conoce a fondo desde su juventud y que ha marcado cada etapa de su vida pública.

El camino de la mandataria electa hacia el Palacio de Gobierno en Lima no fue sencillo ni rápido. Fujimori Higuchi consolidó este triunfo en 2026 tras haber competido intensamente y sin éxito en los procesos electorales presidenciales de los años 2011, 2016 y 2021, demostrando una persistencia que finalmente le otorgó el voto mayoritario de los ciudadanos.

¿Quén es Keiko Fujimori y cuál es su trayectoria política?

La carrera política de Keiko Fujimori comenzó de manera abrupta en el año 1994. Con apenas 19 años de edad, asumió formalmente las funciones de primera dama de la nación tras el sonado divorcio de sus padres, el expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi, colocándose desde muy joven bajo los reflectores internacionales.

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Aquella experiencia temprana despertó su interés por construir un camino político propio e independiente. En el año 2006, fue elegida democráticamente como congresista por Lima, logrando una votación histórica que la posicionó como una de las figuras más influyentes del Congreso de la República del Perú.

Durante esos años en el legislativo, se dedicó a cohesionar y liderar el movimiento conocido como fujimorismo, una corriente política de derecha orientada a defender el legado gubernamental de su padre. En el año 2010, dio un paso definitivo en su estrategia al fundar el partido político Fuerza Popular, la plataforma partidista que la ha cobijado y con la que finalmente conquistó la presidencia este año.

El plan para restablecer los lazos diplomáticos con México

Una de las primeras y más destacadas declaraciones de Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria ha sido su firme intención de restablecer y fortalecer la relación bilateral con México. Este anuncio marca un cambio de rumbo drástico en la política exterior de ambas naciones, las cuales han vivido momentos de alta tensión.

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La crisis diplomática formal se originó a finales del año 2025, cuando el gobierno de Perú tomó la severa determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado mexicano. Dicha ruptura fue una respuesta directa al asilo político que la administración mexicana brindó a la exministra peruana Betssy Chávez, así como al abierto respaldo hacia el expresidente Pedro Castillo.

Ante las nuevas intenciones manifestadas por la líder de Fuerza Popular la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó de manera diplomática señalando que la República Mexicana mantiene los brazos abiertos para el diálogo, enfatizando que la decisión de fracturar el entendimiento mutuo provino originalmente de las autoridades peruanas. El relevo de poder formal y la toma de protesta de Keiko Fujimori ocurrirán el próximo 28 de julio , fecha clave en la que se observará si finalmente se formaliza este importante acercamiento internacional.

Puntos clave de la transición política en Perú

Para entender el panorama actual de este cambio de gobierno y sus implicaciones para México, te presentamos los siguientes datos esenciales:

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Toma de protesta : La investidura oficial de Keiko Fujimori como presidenta constitucional se llevará a cabo el próximo 28 de julio.

: La investidura oficial de Keiko Fujimori como presidenta constitucional se llevará a cabo el próximo 28 de julio. Hito histórico : Se convierte formalmente en la primera mujer electa para gobernar la República del Perú.

: Se convierte formalmente en la primera mujer electa para gobernar la República del Perú. Plataforma política : Su triunfo se consolidó bajo las siglas de Fuerza Popular, partido de derecha que fundó originalmente en el año 2010.

: Su triunfo se consolidó bajo las siglas de Fuerza Popular, partido de derecha que fundó originalmente en el año 2010. Origen de la ruptura : La tensión con México detonó a finales de 2025 por el asilo mexicano a Betssy Chávez y el respaldo a Pedro Castillo.

: La tensión con México detonó a finales de 2025 por el asilo mexicano a Betssy Chávez y el respaldo a Pedro Castillo. Postura mexicana: El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum se ha mostrado receptivo al diálogo tras los anuncios de la presidenta electa.

JM