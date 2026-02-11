Trump recibe premio de la industria del carbón por su respaldo al sector energético

Durante una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue reconocido con un premio industrial por ser considerado el “campeón indiscutible del carbón” , luego de ordenar al Departamento de Defensa iniciar la compra de electricidad proveniente de plantas que utilizan este combustible.

Este miércoles, empresarios vinculados al Club del Carbón de Washington entregaron al mandatario estadounidense un galardón por impulsar de manera decidida a la industria , especialmente tras sus recientes declaraciones en las que negó el cambio climático y afirmó que el carbón es “limpio y bonito”.

El reconocimiento consiste en una estatua de un minero, la cual fue entregada por James Grech, director general de la empresa Peabody Energy.

"Ya he salvado a 74 centrales eléctricas de carbón de restricciones y cierres", declaró el líder republicano, quien además anunció que la Autoridad del Valle de Tennessee rescatará otras dos plantas que estaban destinadas a la clausura.

Trump criticó también a la anterior Administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) porque, según dijo, "no se aprobó ni un solo permiso para un nuevo proyecto de minería de carbón".

El presidente arremetió contra la energía eólica al afirmar que no le gustan "esos molinos de viento locos que se fabrican en China, pero que China no utiliza".

Tras recibir el galardón, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Pentágono a priorizar el uso de generación eléctrica a base de carbón , considerada por su Gobierno como una fuente energética "estratégica y confiable" para fortalecer la seguridad nacional.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha retirado a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, ha desmantelado políticas de energías limpias y anunció que este jueves revocará el dictamen que establece que ciertos gases de efecto invernadero son nocivos para la salud.

