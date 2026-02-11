Manatí rescatado del drenaje pluvial en Florida se recupera en SeaWorld Orlando

El lunes, personal de SeaWolrd Orlando trabajaron en conjunto con varias unidades de bomberos y funcionario de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, para rescatar a un manatí que quedó atrapado en un drenaje pluvial de Florida mientras buscaba aguas más cálidas.

Durante el esfuerzo coordinado, las grúas de Jack's Wrecker Service fueron convocados el martes para sacar del desagüe pluvial en Melbourne Beach al animal de 186 kilos (410 libras), que ya se encuentra en recuperación dentro de las instalaciones de SeaWorld Orlando.

Los equipos se presentaron en el lugar después de que un trabajador de Melbourne Beach avistara al manatí, informó a WESH-TV en Orlando el vicealcalde de la ciudad, Terry Cronin. "Estamos en el proceso de mejorar el desagüe pluvial en Melbourne Beach. Nuestra gente estaba haciendo un levantamiento. Y uno de los topógrafos notó un manatí en lo que se llama una caja deflectora", indicó Cronin.

Una recuperación rápida

El manatí macho fue trasladado a SeaWorld Orlando, donde está siendo atendido en una de las piscinas médicas del parque, señaló la portavoz Stephanie Bechara. "Respira por sí solo, se mueve de manera independiente y muestra interés por la comida. Nuestros equipos están ajustando los niveles de agua para favorecer la flotabilidad y la comodidad como parte de su atención", precisó Bechara.

Añadió que trabajan para estabilizar y rehabilitar a los manatíes rescatados para que, en última instancia, puedan ser devueltos a su hábitat natural.

En 2021, las autoridades registraron más de mil 100 muertes de manatíes, causadas en su mayoría por inanición. La agencia estatal de pesca y vida silvestre indicó que las muertes han disminuido de forma significativa, con 565 decesos registrados en 2024 y 555 en 2023.

Más de 60 manatíes rescatados

El año pasado, SeaWorld Orlando rescató a 56 manatíes y este año ya ha recibido a siete. El parque invita a los visitantes a conocer las instalaciones de rescate y rehabilitación de manatíes para aprender más sobre la difícil situación de estos animales vulnerables en la naturaleza.

Tras bastidores del parque temático se encuentra el dinámico Centro de Rescate de SeaWorld, de dos hectáreas, utilizado para rehabilitar animales silvestres enfermos, heridos o huérfanos, incluyendo manatíes, tortugas marinas, aves y otros animales marinos.

Si bien desde hace años se ofrece una visita guiada a todas las instalaciones, el parque ahora ha abierto una parte de esta área para que todos los visitantes puedan verla de forma gratuita.

En el recinto se puede experimentar de primera mano algunos de los principales problemas que enfrentan las poblaciones actuales de manatíes y las sencillas acciones que todos podemos realizar para ayudar, a través de exhibiciones interactivas y grabaciones de rescate directamente del Equipo de Rescate de Animales de SeaWorld.

TG