Trump califica como 'muy malo' el arresto del expríncipe Andrés en Reino Unido

Durante un encuentro con los medios de comunicación, tras arribar al estado de Georgia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la captura del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y señaló que se trata de algo “muy malo” para la familia real.

La mañana de este jueves, el expríncipe Andrés fue arrestado en su residencia de Sandringham por la policía del Reino Unido, bajo cargos de mala conducta en un cargo público, presuntamente vinculados a su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Tras los hechos, el líder republicano se refirió al antiguo duque de York, quien este día cumple 66 años, y calificó la situación como lamentable para la monarquía británica.

“Creo que es una pena. Es muy triste”, dijo el mandatario estadounidense a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado sobre el arresto.

El hermano del rey fue detenido mientras la policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

“Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste”, dijo Trump, que mencionó que Carlos III visitará pronto a Estados Unidos. “El rey es un hombre fantástico”, agregó.

Al ser cuestionado sobre el caso Epstein, el presidente consideró que es “realmente interesante”, porque nadie solía hablar de Epstein cuando estaba vivo, y ahora sí lo hacen.

“Soy yo quien puede hablar de ello porque he sido totalmente exonerado. No hice nada, de hecho, todo lo contrario. Él estaba en mi contra. Me combatió en las elecciones, algo que acabo de descubrir a través de los últimos tres millones de páginas de documentos”, explicó el mandatario.

El Gobierno Trump se ha visto presionado a revelar los documentos relacionados a la investigación del caso Epstein , el multimillonario que murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nuevo York, cuando esperaba juicio por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

